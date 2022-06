W środę rano dolar umacnia się na globalnym rynku; euro osłabiło się w stosunku do dolara o 0,6 proc., a złoty o 0,9 proc. Nasza waluta traci też względem euro i franka szwajcarskiego.

W środę ok. godz. 9 euro kosztuje 4,65 zł, dolar 4,44 zł, a frank szwajcarski 4,59 zł. W porównaniu z wtorkowymi notowaniami złoty stracił 0,9 proc. do dolara i franka szwajcarskiego, natomiast w stosunku do euro jest słabszy o 0,4 proc.

