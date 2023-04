Złoty stabilny wobec euro i słabszy do dolara

W piątek rano złoty był stabilny do euro, natomiast tracił na wartości wobec dolara. Europejska waluta kosztowała 4,60 zł, a amerykańska 4,19 zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ok. godz. 7.20 euro kosztowało 4,60 zł, bez zmian w stosunku do czwartku. Za dolara płaciło się 4,19 zł, czyli o 0,07 proc. drożej.

Frank szwajcarski był wyceniany po 4,69 zł, czyli o 0,04 proc. mniej.

Euro traciło do dolara, do poziomu 1,09.

W czwartek po południu złoty umocnił się w stosunku do głównych walut. Euro potaniało o ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17.30 kosztowało 4,6 zł. Dolar stracił prawie 0,6 proc. i ok. godz. 17.30 kosztował nieco ponad 4,19 zł. Frank również potaniał, do 4,69 zł.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl