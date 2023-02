Złoty stabilny wobec głównych walut

W piątek po południu polska waluta była stabilna wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,76 zł, frank szwajcarski 4,81 zł, a dolar – 4,46 zł.

W piątek po godz. 17.30 złoty osłabił się wobec euro o 0,05 proc. do 4,76 zł, wobec dolara o 0,06 proc. do 4,46 zł. Złoty umocnił się o 0,1 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,81 zł.

W piątek rano ok. godz. 7.30 euro było wyceniane na 4,77 zł, frank szwajcarski na 4,82 zł, a dolar na 4,48 zł.

