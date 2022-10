Złoty stracił na wartości w stosunku do euro i do dolara.

Złoty w piątek (14 października) stracił na wartości w stosunku do euro i do dolara. Kurs euro wyniósł niespełna 4,81 zł.

Złoty w piątek stracił na wartości w stosunku do euro. Wspólna waluta zyskała niespełna 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowała blisko 4,81 zł. Także dolar umocnił się do złotego - po wzroście o prawie 0,3 proc. kosztował blisko 4,93 zł.

W piątek zyskał także frank szwajcarski, który kosztował 4,91 zł, a więc umocnił się o 0,15 proc.

