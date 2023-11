W poniedziałek około godziny 7.50 złoty stracił na wartości do euro 0,16 proc., do 4,43 zł, w stosunku do franka szwajcarskiego 0,14 proc., za którego płacono 4,59 zł, a wobec dolara amerykańskiego o 0,14 proc, do 4,14 zł.

W piątek ok. godz. 17.25 złoty zyskiwał 0,35 proc. do euro, wycenianego na 4,42 zł, o 0,26 proc. do amerykańskiego dolara, wycenianego na 4,15 zł. Polska waluta umacniała się ponadto o 0,35 proc. do szwajcarskiego franka, za którego płacono 4,59 zł.