Złoty stracił wobec euro i dolara, zyskał do franka

W piątek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro, które wyceniane było na 4,47 zł, i dolara amerykańskiego, który kosztował 4,15 zł. Złoty umocnił się natomiast wobec franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,61 zł.

Wspólna waluta w piątek ok. godziny 7.30 była wyceniana na 4,47 zł, po tym jak umocniła się wobec złotego o 0,02 proc. Dolar amerykański w tym czasie zyskał do złotego 0,07 proc. i był wyceniany na 4,15 zł. Z kolei frank szwajcarski osłabił się do polskiej waluty o 0,02 proc., do 4,61 zł.

W środę przed godziną 17.20 euro było wyceniane na 4,48 zł, dolar amerykański kosztował 4,18 zł, a frank szwajcarski - 4,61 zł.

