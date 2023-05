Złoty stracił wobec euro i franka szwajcarskiego, zyskał względem dolara

W środę rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała względem dolara amerykańskiego. Euro kosztowało ponad 4,55 zł, frank szwajcarski powyżej 4,66 zł, a dolar 4,15 zł.

W środę ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,11 proc. do euro, do ponad 4,55 zł i o 0,08 proc. wobec franka szwajcarskiego, wycenianego powyżej 4,66 zł. Polska waluta zyskała za to 0,07 proc. względem dolara amerykańskiego, który kosztował 4,15 zł.

We wtorek ok. godz. 17.20 euro kosztowało 4,55 zł, frank szwajcarski 4,66 zł, a dolar 4,15 zł.

