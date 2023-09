Złoty stracił wobec euro, umocnił się wobec dolara i franka

W środę po godz. 7.00 polska waluta straciła nieznacznie na wartości wobec euro - 0,01 proc., które wyceniano 4,49 na zł. Złoty umocnił się natomiast w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,06 proc.

Dolar kosztował 4,18 zł. Notowania złotego wobec franka szwajcarskiego również wzrosły o 0,10 proc. Za franka płacono około 4,71 zł.

We wtorek ok. godz. 17.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,55 proc. do euro, które kosztowało prawie 4,50 zł; stracił 1,53 proc. względem dolara amerykańskiego, do blisko 4,20 zł, a także 0,86 proc. wobec franka szwajcarskiego, do ok. 4,72 zł.

We wtorek ok. godz. 7.15 euro kosztowało 4,47 zł, frank szwajcarski 4,68 zł, a dolar 4,14 zł.

