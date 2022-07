Złoty szoruje pod dnie. Kiedy NBP zdecyduje się na interwencję na rynku walutowym?

Takiego osłabienia polskiej waluty rynki finansowe nie obserwowały od lat. Tylko w ciągu tygodnia złoty się osłabił o 24 grosze do dolara, o 23 grosze do funta angielskiego, o 16 groszy do franka szwajcarskiego i 10 groszy do euro.

Takiego osłabienia polskiej waluty nie obserwowaliśmy od wielu lat. Główną przyczyną spadku notowań jest ogromne zamieszanie na światowych rynkach spowodowane sytuacją geopolityczną i awersją do rynków wschodzących. Jak podkreślają analitycy, nasza gospodarka ponownie została zaliczona do tak zwanych rynków wschodzących i presja na osłabienie lokalnych walut, w tym także forinta i korony, czeskiej stała się faktem.

Czytaj także: Złoty traci w stosunku do głównych walut

W ciągu tygodnia złoty osłabił się do euro o 10 groszy, do franka szwajcarskiego o 16 groszy, do funta angielskiego o 23 grosze i najbardziej do dolara amerykańskiego o 24 grosze. W kantorach wymiany walut mamy sytuację, jakiej nie widzieliśmy od lat. Waluty: europejska, szwajcarska i amerykańska wyceniane są na około 4,80 złotego.

Polskiej walucie nie pomogła decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych. Również słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej o tym, że - osłabienie krajowej waluty nie podoba się NBP, ale jednocześnie nie stanowi problemu - dobitnie pokazało wstrzemięźliwość do aktywnej interwencji w obronie waluty. Z oficjalnego komunikatu NBP wynika, że na koniec czerwca oficjalne rezerwy walutowe wynosiły w przeliczeniu na euro ponad 147,7 miliarda.

Czytaj także : Złoty sporo stracił na wartości. Drożeją dolar, euro i funt

Wielu analityków wskazuje, że tak znaczące osłabienie złotego stanowi bardzo poważny zewnętrzny impuls dla wzrostu inflacji. Jeśli nie zostanie podjęta aktywna walka w obronie polskiej waluty, to może się okazać, że podwyżki stóp procentowych nie są w stanie zahamować wzrostu cen. Strategia utrzymywania niskiego kursu, który ma pobudzić polski eksport w obliczu spowolnienia w Unii Europejskiej, może się okazać na dłuższą metę zabójcza dla gospodarki

Można się spodziewać, że w najbliższych dniach presja na dalsze osłabienie polskiej waluty może się utrzymywać. Dla osób planujących zagraniczne wakacje, kupno biletów lotniczych czy import towarów do produkcji nadeszły bardzo trudne chwile. Wszyscy muszą się liczyć z dodatkowymi wydatkami szacowanymi na ponad 20-25 procent wobec kalkulacji sprzed 2 -3 miesięcy.

Około godziny 18.00 dolar wart był 4,7068 złotego. O godzinie 19.00 złoty osłabił się do 4,7128 dolara i wykresy wskazywały, że tendencja ta może być kontynuowana.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl