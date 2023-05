Złoty tak mocny nie był od wybuchu wojny, rekordowe kursy wobec głównych walut

Polska waluta w środę około godziny 17.10 zyskiwała wobec głównych walut. Euro kosztowało ponad 4,52 osłabiając się wobec złotego o 0,60 proc., czyli niemal 3 grosze.

Z kolei za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić ponad 4,12 zł po jego osłabieniu wobec złotego o ponad trzy grosze, czyli 0,73 proc.

Kurs franka szwajcarskiego kształtował się w okolicy 4,63 zł po osłabieniu wobec polskiej waluty o 0,61 proc., czyli prawie 3 grosze.

W środę ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,11 proc. do euro, do ponad 4,55 zł i o 0,08 proc. wobec franka szwajcarskiego, wycenianego powyżej 4,66 zł. Polska waluta zyskała za to 0,07 proc. względem dolara amerykańskiego, który kosztował 4,15 zł.

Prognozy walutowe analityków Cinkciarz.pl zakładają, że w kolejnych miesiącach złoty pozostanie na wzrostowej ścieżce.

"Uważamy, że na koniec roku euro będzie kosztować nieco ponad 4,40, a dolar mniej niż 3,95 zł. Nie można jednak wykluczyć, że niekorzystna dla PLN zmiana nastawienia na bardziej łagodne zostanie odzwierciedlona na jutrzejszej, zaplanowanej na 15:00 konferencji prasowej prezesa NBP. Uważamy jednak, że nie zachwiałoby to pozytywnym dla naszej waluty trendem", napisali analitycy w środowym komentarzu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl