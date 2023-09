W poniedziałek (4 września) po południu złotówka straciła na wartości wobec euro 0,12 proc., do dolara o 0,14 proc., a franka szwajcarskiego o 0,13 proc.

Polska waluta traciła po południu na wartości wobec euro 0,12 proc. Euro kosztowało 4,47 zł. Notowania złotego spadły też o 0,14 proc., w stosunku do dolara wycenianego na około 4,15 zł. Frank szwajcarski podrożał wobec polskiej waluty o 0,13 proc. Za franka płacono 4,68 zł.

W poniedziałek rano złoty umocnił się względem kursu otwarcia o 0,03 proc. do euro, które kosztowało prawie 4,47 zł, i o 0,02 proc., do dolara amerykańskiego, do 4,14 zł. Polska waluta straciła natomiast 0,05 proc. wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,68 zł.

W piątek ok. godz. 17.15 euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski 4,67 zł, a dolar 4,13 zł.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl