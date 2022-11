Złoty traci do euro i dolara, a umacnia wobec franka

Złoty słabnie w stosunku do euro oraz do dolara. Polska waluta zyskuje natomiast wobec franka szwajcarskiego.

Złoty we wtorek (8 listopada) rano słabnie w stosunku do euro, które kosztuje 4,67 zł oraz do dolara wycenianego na 4,66 zł. Polska waluta zyskuje natomiast wobec franka szwajcarskiego, za którego trzeba zapłacić 4,71 zł.

We wtorek złoty tracił do euro 0,13 proc., a w stosunku do dolara - 0,19 proc. Euro kosztowało 4,67 zł, a dolar - 4,66 zł.

Polska waluta umocniła się natomiast o 0,02 proc. wobec franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,71 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.50 euro kosztowało 4,67 zł, dolar ok. 4,67, a frank - 4,72 zł.

