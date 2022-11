Złoty traci do euro i franka

Złoty straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara.

W czwartek (24 listopada) rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara. Euro kosztuje 4,70 zł, frank szwajcarski 4,79 zł, a dolar 4,50 zł.

Złoty osłabił się w stosunku do euro o 0,07 proc., do 4,70 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,01 proc., za którego trzeba było płacić 4,79 zł.

Polska waluta umocniła się wobec dolara amerykańskiego o 0,36 proc., którego wyceniano na 4,50 zł.

W środę ok. godz. 18 euro kosztowało 4,70 zł, dolar 4,54 zł, a frank szwajcarski - ok. 4,80 zł.

