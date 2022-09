Złoty traci do głównych walut

We wtorek po godz. 17.30 złoty traci do franka szwajcarskiego ok. 1 proc., wobec dolara ok. 0,60 proc., a w porównaniu z euro - blisko 0,6 proc.

We wtorek po południu polska waluta traci do franka szwajcarskiego ok. 1 proc.; szwajcarska waluta kosztuje ponad 5 zł. Złoty trafi do dolara 0,6 proc., który jest wyceniany na ok. 4,96 zł.

Polska waluta również traci do euro o ok. 0,6 proc., które kosztuje ponad 4,78 zł.

We wtorek rano za franka szwajcarskiego trzeba było zapłacić 4,97 zł, za dolara 4,91 zł. Europejska waluta kosztowała 4,75 zł.

