Złoty traci wobec dolara, euro i franka

Złoty traciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,78 zł, dolar - 4,47 zł, a frank szwajcarski - 4,84 zł.

W poniedziałek (13 lutego) rano polska waluta traciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,78 zł, dolar - 4,47 zł, a frank szwajcarski - 4,84 zł.

Złoty osłabiał się wobec euro o 0,36 proc., do 4,78 zł, wobec dolara o 0,30 proc. do 4,47 zł, a o 0,30 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,84 zł.

W piątek około godziny 17.15 euro kosztowało 4,77 zł, dolar 4,47 zł, a frank szwajcarski 4,84 zł.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl