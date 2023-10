Złoty w piątek (13 października) rano stracił do euro, ale umocnił się do dolara.

Złoty rano stracił 0,1 proc. do euro, które ok. godz. 7.15 kosztowało 4,54 zł. Złoty zyskał do dolara, który potaniał o 0,05 proc. i ok. godz. 7.15 kosztował 4,3 zł. Podrożał także frank szwajcarski - o niespełna 0,1 proc. - i kosztował blisko 4,75 zł.

W czwartek (12 października) po południu euro kosztowało prawie 4,54 zł, dolar - prawie 4,3 zł, a frank szwajcarski 4,74 zł.