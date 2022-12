Złoty traci wobec euro i franka

W poniedziałek (19 grudnia) złoty stracił na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego.

Polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego. Euro kosztuje 4,68 zł, frank szwajcarski - 4,73 zł, dolar - 4,41 zł.

W poniedziałek ok. godz. 7.25 złoty osłabił się: o 0,21 proc. do 4,68 zł za euro i o 0,03 proc. do 4,73 zł za franka szwajcarskiego.

Polska waluta umocniła się o 0,29 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego kosztującego 4,41 zł.

