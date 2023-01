Złoty traci wobec euro i franka, zyskuje do dolara

W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara amerykańskiego. Euro kosztuje 4,71 zł, frank szwajcarski 4,70 zł, a dolar – 4,31 zł.

W czwartek ok. godz. 7.15 złoty osłabił się o 0,04 proc., do euro, które kosztuje 4,71 zł, a także o 0,08 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego wycenianego na 4,70 zł.

Polska waluta umocniła się zaś o 0,07 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztuje 4,31 zł.

W środę ok. godz. 17 euro kosztowało blisko 4,72 zł, dolar niespełna 4,33 zł, a frank szwajcarski 4,7 zł.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl