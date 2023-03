Złoty tracił do euro, ale umacniał się do dolara i franka

W poniedziałek około godziny 17.15 polska waluta osłabiała się do euro jednocześnie umacniając się wobec dolalra i franka szwajcarskiego.

Euro było wyceniane na prawie 4,71 zł po tym jak wspólna waluta zyskała na wartości 0,11 proc., dolar był wyceniany na 4,39 zł po tym jak złoty zyskał 0,37 proc., a frank szwajcarski był wyceniany na 4,74 po wzroście wartości złotego o 0,39 proc.

W poniedziałek ok. godz. 7.20 złoty osłabiał się wobec euro o 0,13 proc., do 4,70 zł, wobec dolara o 0,09 proc. do 4,40 zł, a o 0,10 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,75 zł.

