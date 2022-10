W środę po południu złoty tracił wobec głównych walut. Euro kosztowało ponad 4,80 zł, dolar 4,91 zł, a frank szwajcarski 4,89 zł.

Złoty w środę po godz. 18.15 tracił na wartości 0,46 proc. w stosunku do euro, za które trzeba było zapłacić 4,80 zł. Polska waluta osłabiła się też wobec dolara o 1,19 proc., do 4,91 zł oraz do franka szwajcarskiego (0,28 proc.), który kosztował 4,89 zł.

W środę ok. godz. 7.45 za euro płacono ponad 4,78 zł, za dolara - 4,86 zł, a za franka szwajcarskiego - 4,89 zł.

