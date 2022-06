Złoty umacnia się wobec głównych walut

We wtorek popołudniem złoty nieznacznie umocnił się wobec euro, które kosztuje 4,63 zł. Polska waluta zyskuje również wobec dolara amerykańskiego, za którego trzeba płacić 4,39 zł i franka szwajcarskiego wycenianego na 4,55 zł.

We wtorek przed godz. 18 euro kosztuje 4,63 zł, czyli mniej niż we wtorek rano ok. godz. 7.15, gdy płacono za nie 4,64 zł.

Złoty umacnia się wobec dolara amerykańskiego, który we wtorek popołudniem kosztuje 4,39 zł; rano było to 4,41 zł.

Polska waluta zyskuje także wobec franka szwajcarskiego, który popołudniem wyceniany jest na 4,55 zł; rano trzeba było za niego zapłacić 4,56 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl