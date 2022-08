Złoty umacnia się wobec głównych walut

Złoty we wtorek (30 sierpnia) po południu umacniał się wobec głównych walut, za euro płacono 4,72 zł

Złoty we wtorek około godziny 18.20 zyskiwał wobec euro 0,30 proc., a wspólna waluta wyceniana była na 4,72 zł.

Z kolei dolar stracił w stosunku do złotego około 0,6 proc. i około godziny 18.20 kosztował nieco ponad 4,71 zł.

Czytaj też: Rosyjski siłacz i węgierski słabeusz. Jak wygląda złoty na tle innych walut?

Kurs franka szwajcarskiego obniżył się o 1,22 proc. do 4,84 zł.

Złoty we wtorek ok. godz. 7.35 osłabiał się w stosunku do euro o 0,10 proc., do poziomu 4,73 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,12 proc., za którego trzeba było płacić 4,89 zł. Polska waluta umacniała się wobec dolara amerykańskiego o 0,04 proc.; w porannym handlu za jednego dolara płacono 4,73 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl