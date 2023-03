Złoty umacnia się wobec głównych walut

W środę po południu polska waluta zyskała na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,67 zł, frank szwajcarski 4,71 zł, a dolar – 4,43 zł.

W środę ok. godz. 17.00 złoty umocnił się wobec euro o 0,16 proc., do 4,67 zł, w stosunku do dolara o 0,28 proc. do 4,43 zł, a o 0,04 proc. do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,71 zł.

W środę ok. godz. 7.30 polska waluta straciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,69 zł, frank szwajcarski 4,72 zł, a dolar - 4,45 zł.

