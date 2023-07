W czwartek po godz. 7 polska waluta zyskała na wartości w stosunku do euro o 0,09 proc., za które trzeba było zapłacić ponad 4,43 zł. Złoty osłabił się zaś wobec dolara o 0,08 proc., do 3,98 zł, oraz franka szwajcarskiego o 0,05 proc., do 4,6 zł.

W środę po południu skala osłabienia dolara wobec złotego, wycenianego na 3,99 zł, wyniosła 0,9 proc. Kurs polskiej waluty stracił na wartości o 0,05 proc. do euro, oraz 0,31 proc. wobec franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, a frank - 4,59 zł.

