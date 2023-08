Złoty umocnił się wobec euro i franka; stracił względem dolara

W poniedziałek rano polska waluta zyskiwała na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a traciła względem dolara amerykańskiego. Euro kosztowało ok. 4,47 zł, dolar blisko 4,10 zł, a frank szwajcarski - 4,67 zł.

W poniedziałek ok. godz. 8.10 euro osłabiało się względem otwarcia o 0,07 proc., do ponad 4,47 zł. Frank szwajcarski tracił 0,17 proc. i był wyceniany na 4,67 zł. Z kolei dolar amerykański umacniał się o 0,09 proc., do niespełna 4,1 zł.

W piątek ok. godz. 17 euro kosztowało 4,46 zł, frank szwajcarski niespełna 4,66 zł, a dolar 4,1 zł.

