W czwartek (7 kwietnia) wieczorem złoty umocnił się wobec głównych walut; za euro płacono ponad 4,63 zł, a za dolara poniżej 4,26 zł.

Ok. godz. 19.30 w czwartek kurs euro do złotego wynosił 4,635, co oznacza umocnienie polskiej waluty o 0,5 proc. w stosunku do środowego zamknięcia.

Amerykańska waluta kosztowała 4,258 zł, a frank szwajcarski 4,563 zł. W obu przypadkach złoty umocnił się o 0,4 proc.

Wcześniej w czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził m.in., że w czerwcu przewidywany jest szczyt inflacji, potem powolny spadek. Jak mówił, ostatnia podwyżka stóp procentowych nie była decyzją wyprzedzającą i nie przesądza, że nie będzie dalszych reakcji.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Główna stopa NBP wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Podwyżka była wyższa od oczekiwań rynkowych. Tuż po jej ogłoszeniu złoty chwilowo zyskał na wartości. Na koniec dnia notowania naszej waluty pozostały jednak bez zmian względem wtorku.

