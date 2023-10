W piątek ok. godz. 17.00 złoty umocnił się wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało prawie 4,59 zł, dolar 4,35 zł, a frank 4,76 zł.

W piątek ok. godz. 17.00 złoty umocnił się o 0,38 proc. wobec euro, do prawie 4,59 zł; o 0,19 proc. względem dolara amerykańskiego, do 4,35 zł i o 0,42 proc. wobec franka szwajcarskiego, do 4,76 zł.

W piątek rano euro kosztowało niespełna 4,6 zł, dolar ponad 4,36 zł, a frank niecałe 4,78 zł.