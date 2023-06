Złoty umocnił się wobec głównych walut; euro po 4,43 zł

Polska waluta zyskała we wtorek około godz. 7 wobec głównych walut. Euro kosztuje 4,43 zł, dolar amerykański - 4,06, a frank szwajcarski - 4,53.

Złoty we wtorek rano umocnił się o 0,02 proc. wobec euro, za które płacono 4,43 zł. Polska waluta zyskała też (0,14 proc.) do dolara amerykańskiego, wycenianego na 4,06 zł, a także w stosunku do franka, którego kurs osłabił się o 0,12 proc., do 4,53 zł,

W poniedziałek po południu za euro płacono niespełna 4,44 zł, dolar - blisko 4,07 zł, a frank szwajcarski - blisko 4,55 zł.

