Złoty umocnił się względem euro, ale do dolara i franka traci dystans

Złoty w czwartek, 27 października, wzmocnił się w stosunku do euro, które straciło niespełna 0,4 proc. i około godziny 18 kosztowało 4,72 zł. Polska waluta straciła z kolei do dolara. Ten zyskał blisko 0,5 proc., do prawie 4,73 zł.

Względem złotego zyskał frank szwajcarski, który po umocnieniu o ponad 0,2 proc. kosztował prawie 4,78 zł.

