Złoty w czwartek po południu umacniał się do euro i franka; tracił do dolara

Złoty w czwartek ok. godz. 17.10 umacniał się do euro i franka szwajcarskiego, natomiast tracił do dolara. Euro kosztowało ok. 4,70 zł, frank - 4,75 zł, a dolar ok. 4,80.

Polska waluta umacniała się wobec euro o 0,1 proc. do ok. 4,70 zł. Blisko o 0,5 proc. złoty zyskiwał do franka szwajcarskiego, który był wyceniany na 4,75 zł.

Złoty tracił z kolei do dolara, który zyskiwał 0,33 proc. Ok. 17.10 dolar był wyceniany na 4,8 zł.

Euro po godz. 8.00 rano kosztowało ok. 4,70, frank - 4,77, a dolar - 4,80 zł.

