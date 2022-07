Złoty w czwartek po południu zyskał w stosunku do euro

Złoty w czwartek po południu zyskiwał w stosunku do euro. Kurs wspólnej waluty ok. godz. 18.20 był niższy o 0,22 proc. i wynosił nieco ponad 4,81 zł.

Złoty w czwartek po południu umocnił się w stosunku do euro. Wspólna waluta od początku dnia straciła 0,22 proc. i ok. godz. 18.20 kosztowała nieco ponad 4,81 zł. Złoty zyskał także w stosunku do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,88 zł, a więc o blisko 0,4 proc. mniej niż na początku dnia.

W stosunku do dolara złoty stracił nieznacznie, bo 0,04 proc. Dolar ok. 18.20 kosztował 4,8 zł.

W ciągu dnia kurs euro w dolarach spadł poniżej 1 dolara, czyli obniżył się poniżej tzw. parytetu. Jednak pod koniec dnia wspólna waluta się umocniła i jej kurs wynosił nieco ponad 1,001 dolara.

