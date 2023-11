W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro 0,17 proc., do 4,46 zł., dolar zaś zdrożał o 0,23 proc., do 4,21 zł, a o 0,10 proc. frank szwajcarski, do 4,65 zł.

We wtorek po południu złoty osłabł do euro o 0,13 proc., które wyceniano na 4,45 zł. Amerykański dolar w tym czasie zyskał 0,59 proc. i kosztował 4,21.

Z kolei frank szwajcarski był tańszy o 0,27 proc. i kosztował 4,63 zł.