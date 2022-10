Złoty w czwartek rano traci do euro i franka, umacnia się wobec dolara

W czwartek rano polska waluta straciła na wartości wobec euro i franka szwajcarskiego, a zyskała do dolara. Euro kosztuje 4,84 zł, frank szwajcarski 5 zł, a dolar 4,99 zł.

Złoty w czwartek ok. godz. 8.20 osłabł w stosunku do euro o 0,13 proc., do 4,84 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,09 proc., za którego trzeba było płacić 5 zł.

Polska waluta umocniła się wobec dolara amerykańskiego o 0,04 proc., którego wyceniano na 4,99 zł.

W środę ok. godz. 17 euro kosztowało 4,84 zł, dolar 4,99 zł, a frank szwajcarski - 5 zł.

