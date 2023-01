Złoty w czwartek traci do głównych walut

Złoty w czwartek stracił do głównych walut, euro zyskało blisko 0,1 proc. i kosztowało prawie 4,72 zł, dolar zaś zdrożał o ponad 0,5 proc., do 4,34 zł.

Złoty w czwartek taniał w stosunku do głównych walut. Euro ok. godz. 17.30 zyskało blisko 0,1 proc. i kosztowało prawie 4,72 zł. Dolar zyskał ponad 0,5 proc., do 4,34 zł. Frank szwajcarski również zdrożał o ponad 0,2 proc. i kosztował 4,71 zł.

W czwartek rano euro kosztowało 4,71 zł, frank szwajcarski 4,70 zł, a dolar był wyceniany na 4,31 zł.

