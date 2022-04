Złoty w czwartek wieczorem nadal umacnia się wobec euro

W czwartek ok. godziny 18 złoty nadal umacnia się wobec euro; traci z kolei do dolara. Europejska waluta była wyceniana na 4,68 zł, a dolar na 4,46 zł.

W czwartek wieczorem europejska waluta osłabiała się wobec złotego (o 0,3 proc.). Ok. godz. 18 euro kosztowało 4,68 zł. Rano ok. godz. 7 euro było wyceniane na 4,70 zł.

Polska waluta delikatnie umacniała się również wobec franka szwajcarskiego. Ok. godz. 18 frank kosztował 4,59 zł. Rano kurs szwajcarskiej waluty oscylował wokół 4,61 zł.

Ok. godz. 18 złoty tracił z kolei do dolara, który umacniał się o 0,26 proc. Dolar wieczorem kosztował 4,46 zł - rano było to ok. 4,48 zł.

