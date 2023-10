Złoty w czwartek wieczorem słabszy do euro, silniejszy do dolara

Złoty w czwartek wieczorem stracił niespełna 0,15 proc. do euro, które kosztowało 4,6 zł, umocnił się za to do dolara.

Złoty w czwartek wieczorem stracił niespełna 0,15 proc. do euro, które ok. godz. 18 kosztowało 4,6 zł. Umocnił się lekko - bo o 0,05 proc. - do dolara, który ok. godz. 18 kosztował niespełna 4,38 zł. Złoty stracił także blisko 0,2 proc. do franka szwajcarskiego, który kosztował prawie 4,79 zł.

W czwartek rano euro wyceniano na 4,6 zł, dola kosztował prawie 4,38 zł, a frank szwajcarski - 4,78 zł.