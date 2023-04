W czwartek o godz. 7.30 polska waluta wykazywała niewielkie wahania względem głównych walut. W stosunku do kursu otwarcia euro drożało o 0,07 proc., do 4,58 zł; dolar taniał o 0,16 proc., do ok. 4,14 zł; z kolei kurs franka szwajcarskiego pozostawał niezmieniony na poziomie 4,65 zł.

W środę ok. godz. 17.00 euro kosztowało ok. 4,58 zł, dolar 4,15 zł, a frank szwajcarski 4,66 zł.

