Złoty w piątek bez zmian; kurs euro na poziomie 4,63 zł

Kurs złotego w piątek rano pozostawał bez zmian. Ok. godz. 7.15 euro kosztowało 4,63 zł, czyli tyle samo, ile podczas wieczornego handlu w czwartek. Kwotowania polskiej waluty wobec franka szwajcarskiego również są na poziomach z czwartku wieczorem.

Również kwotowania franka szwajcarskiego nie zmieniły się w piątek rano - kosztuje on 4,56 zł, tyle samo co w czwartek pod koniec dnia.

Natomiast kurs polskiej waluty wobec dolara osłabił się w piątek rano do 4,27 zł. W czwartek ok. 19.30 kosztował on 4,25 zł.

W czwartek podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził m.in., że w czerwcu przewidywany jest szczyt inflacji, potem powolny spadek. Jak mówił, ostatnia podwyżka stóp procentowych nie była decyzją wyprzedzającą i nie przesądza, że nie będzie dalszych reakcji.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 1 pkt proc. Główna stopa NBP wzrosła z 3,5 proc. do 4,5 proc. Podwyżka była wyższa od oczekiwań rynkowych. Tuż po jej ogłoszeniu złoty chwilowo zyskał na wartości. Na koniec dnia notowania naszej waluty pozostały jednak bez zmian względem wtorku.

