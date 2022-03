Złoty w piątek kontynuował umocnienie

W ciągu piątkowej sesji złoty umacniał się do euro, dolara jak i franka. Polska waluta umacniała się o ok. 1 proc. Po godz. 18 euro kosztowało ok. 4,70 zł, dolar 4,28 zł, a frank 4,59 zł.

W piątek w ciągu dnia złoty kontynuował umocnienie. Po godzinie 18 euro osłabiało się o 1 proc. do 4,70 zł.

Polska waluta umacniała się też do dolara (o 0,92 proc.). Za dolara trzeba było zapłacić 4,28.



Złoty sporo zyskał również wobec franka szwajcarskiego (0,95 proc.), który był wyceniany na 4,59 zł.

W piątek rano za euro płacono 4,75 zł, dolara - 4,31 zł, a franka szwajcarskiego - 4,65 zł.

