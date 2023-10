Złoty w piątek mocniejszy do euro, słabszy do dolara

W piątek rano euro potaniało w stosunku do złotego o nieco ponad 0,05 proc. i ok. godz. 7. 30 kosztowało niespełna 4,6 zł. Złoty stracił w stosunku do dolara.

W piątek rano euro potaniało w stosunku do złotego o 0,05 proc. i ok. godz. 7.30 kosztowało niespełna 4,6 zł. Nasza waluta straciła 0,1 proc. wobec dolara, który ok. godz. 7.30 kosztował ponad 4,36 zł. Frank szwajcarski potaniał o niespełna 0,1 proc. i kosztował niecałe 4,78 zł.

W czwartek wieczorem euro kosztowało 4,6 zł, dolar niespełna 4,38 zł, a frank prawie 4,79 zł.