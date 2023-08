Złoty w piątek mocniejszy do franka i do euro

Złoty w piątek umocnił się wyraźnie w stosunku do franka szwajcarskiego. Zyskał także w stosunku do dolara i do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,46 zł.

Złoty w piątek zyskał w stosunku do euro. Ok. godz. 17, po umocnieniu się złotego o ponad 0,1 proc., euro kosztowało 4,46 zł. Złoty zyskał także w stosunku do dolara, choć w mniejszym stopniu, bo o 0,05 proc. Dolar ok. 17 kosztował 4,1 zł. Wyraźnie za to złoty umocnił się do franka szwajcarskiego, który stracił blisko 0,5 proc. i kosztował niespełna 4,66 zł.

W piątek rano euro kosztowało 4,47 zł, dolar 4,11 zł, a frank - 4,68 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl