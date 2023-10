Złoty w piątek po południu mocniejszy do euro, a słabszy wobec franka

Złoty w piątek ok. godz. 17.30 umocnił się do euro, pozostawał stabilny do dolara i osłabił się wobec franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,52 zł, dolar 4,30 zł, a frank 4,76 zł.

Złoty w piątek po południu umocnił się do europejskiej waluty o 0,32 proc. i euro było wyceniane na 4,52 zł. Polska waluta była stabilna wobec dolara, który był wyceniany na 4,30 zł.

Ponad 0,45 proc. złoty tracił z kolei do franka szwajcarskiego, który w piątek po południu był wyceniany na ponad 4,76 zł.

W piątek rano ok. godz. 7.15 euro kosztowało 4,54 zł, dolar 4,30 zł, a frank 4,75 zł.