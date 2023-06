Złoty w piątek po południu umocnił się; najbardziej do franka

W piątek po południu polska waluta umacniała się do głównych walut. Złoty zyskał do euro, dolara i najwięcej do franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, dolar 4,12 zł, a frank 4,57 zł.

Wspólna waluta w piątek ok. godz. 16.40 traciła ok. 0,7 proc. wobec złotego i była wyceniana na 4,44 zł. W stosunku do złotego osłabiał się również dolar (ok. 0,5 proc.), który był wyceniany przez rynek na poziomie 4,12 zł. Najwięcej, bo 0,84 proc. złoty zyskał do franka szwajcarskiego, który kosztował 4,57 zł.

W piątek rano (ok. godz. 7.30) euro kosztowało 4,47 zł, dolar - 4,15 zł, a frank - 4,61 zł.

