Złoty w piątek po południu zyskał względem głównych walut

Złoty w piątek zyskał względem głównych walut. Euro staniało o 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,58 zł. Także dolar stracił 0,2 proc. i ok. 17 godz. kosztował niespełna 4,16 zł. Najwięcej złoty zyskał do franka szwajcarskiego, który staniał o ponad 0,9 proc. i kosztował 4,66 zł.

W piątek rano euro kosztowało blisko 4,59 zł, dolar ok. 4,15 zł, a frank szwajcarski 4,70 zł.

