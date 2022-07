Złoty w piątek rano stabilny

Notowania złotego w stosunku do innych walut w piątek rano pozostawały stabilne. Euro kosztowało niespełna 4,78 zł.

Notowania złotego w stosunku do innych walut w piątek rano pozostawały stabilne. Euro ok. godz. 9 kosztowało niespełna 4,78 zł. Od początku dnia zyskało 0,05 proc., jednak jest tańsze niż w czwartek po południu, gdy kurs euro wynosił 4,84 zł.

Kurs dolara pozostał prawie niezmieniony zarówno w stosunku do początku dnia, jak i do czwartkowego popołudnia. Ok. godz. 9 dolar kosztował nieco ponad 4,7 zł.

Kurs franka również prawie się nie zmienił i wynosił niespełna 4,83 zł, a więc podobnie jak na początku handlu w piątek oraz w czwartek po południu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl