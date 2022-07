Złoty w piątek rano traci do innych walut. Kurs euro około godziny 8.30 wynosił 4,7 zł.

Złoty w piątek rano tanieje. Euro do godz. 8.30 zyskało do złotego 0,1 proc. i kosztowało 4,7 zł. Również dolar zdrożał o 0,4 proc. i kosztował 4,5 zł. Frank szwajcarski ok. 8.30 kosztował 4,7 zł (po wzroście od początku dnia o blisko 0,4 proc.).

W czwartek po południu euro kosztowało 4,7 zł, dolar 4,49 zł a frank szwajcarski 4,7 zł.

