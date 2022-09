Złoty w piątek rano traci do głównych walut

W piątek rano złoty osłabia się wobec głównych walut. Euro jest wyceniane na 4,75 zł po wzroście o 0,24 proc. Kus polskiej waluty spada też w stosunku do dolara, o 0,21 proc., i franka szwajcarskiego - o 0,17 proc.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Za dolara amerykańskiego trzeba było w piątek rano po godzinie 7.30 zapłacić 4,75 zł, co oznacza że zyskuje on do złotego 0,21 proc., a za franka szwajcarskiego - 4,94 zł (wzrost kursu o 0,17 proc.). Euro wyceniane było na 4,75 zł po wzroście wobec polskiej waluty o 0,24 proc.

W czwartek około godziny 17.45 euro było wyceniane na 4,76 zł po spadku wobec złotego o 0,37 proc.; dolar amerykański tracił do złotego 0,28 proc. i był wyceniany na 4,84 zł, a frank szwajcarski spadał o 1,72 proc. do 4,93 zł z historycznego maksimum 5,05 zł, na którym waluta ta utrzymywała się jeszcze przed południem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl