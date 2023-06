Złoty w piątek tracił wobec głównych walut

Polska waluta w piątek około godziny 17.30 traciła na wartości wobec euro, dolara i franka szwajcarskiego. Najmocniejsze straty, bo wynoszące 0,41 proc., złoty zanotował wobec amerykańskiego dolara, który był wyceniany na 4,09 zł.

Złoty wobec euro tracił 0,27 proc., a wspólna waluta wyceniana była na 4,47 zł. Z kolei frank szwajcarski umocnił się wobec złotego o 0,20 proc. i kosztował 4,57 zł.

W piątek ok. godz. 7.10 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,16 proc. do euro, które kosztowało ponad 4,45 zł; stracił 0,25 proc. względem dolara amerykańskiego, do 4,07 zł, a także 0,14 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego ponad 4,56 zł.

