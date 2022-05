Złoty w piątek wyraźnie słabszy, euro po prawie 4,7 zł

Złoty w piątek wyraźnie się osłabił. Kurs euro po wzroście o blisko 0,8 proc. wynosił ok. godz. 17 prawie 4,7 zł.

Złoty w piątek wyraźnie się osłabił. Kurs euro po wzroście o blisko 0,8 proc. wynosił ok. godz. 17 prawie 4,7 zł. Także w stosunku do dolara złoty był słabszy. Amerykańska waluta zyskała w piątek 0,24 proc. i ok. godz. 17 kosztowała prawie 4,51 zł.

Także w stosunku do franka szwajcarskiego złoty stracił. Kurs szwajcarskiej waluty wzrósł w piątek o ponad 0,7 proc. i wynosił blisko 4,51 zł.

