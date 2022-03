Złoty w poniedziałek mocniejszy - euro poniżej 4,70 zł

Złoty we wtorek umacniał się w stosunku do głównych walut. Około godziny 18:30 euro kosztowało około 4,68 zł, czyli o 0,32 proc. mniej w stosunku do ostatniego zamknięcia.

W przypadku amerykańskiej waluty skala umocnienia złotego sięgała 0,37 proc. Za dolara trzeba było zapłacić około godziny 18:30 ponad 4,24 zł.

Polska waluta umacnia się we wtorek również wobec szwajcarskiego franka. W tym przypadku o 0,32 proc., do 4,55 zł.

